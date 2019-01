Handball-WM: Deutschland - Spanien

Quelle: imago

Die deutschen Handballer haben sich bei der Heim-WM den Gruppensieg gesichert und für das Halbfinal-Duell mit Norwegen warmgeworfen. Die weiter ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop feierte zum Abschluss der Hauptrunde einen 31:30 (17:16)-Erfolg gegen Europameister Spanien und geht mit breiter Brust in den Kampf um den Finaleinzug am Freitag um 20:30 Uhr in Hamburg gegen den Vize-Weltmeister.



Bester Werfer vor 19.250 Fans beim sechsten Sieg im achten Spiel war Fabian Böhm mit fünf Toren. Zuletzt hatte das DHB-Team beim goldenen Wintermärchen 2007 im WM-Halbfinale gestanden.