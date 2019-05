US-Präsident Donald Trump und Ungarn-Regierungschef Viktor Orban.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

US-Präsident Donald Trump empfängt heute Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban in Washington. Dem Weißen Haus zufolge wollen beide über eine Vertiefung der langjährigen Verbindung beider Länder sprechen. So soll es unter anderem um Handel, Energie, Cybersicherheit und die Zusammenarbeit innerhalb der Nato gehen.



Der rechtsnationale Orban ist in Europa umstritten. Auch Trump ist gerade jenen europäischen Regierungen zugewandt, die der EU kritisch gegenüberstehen - eben auch Ungarn.