Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Kriegsgefahr in der Golfregion werden die Hauptthemen des G20-Gipfels sein, der am Freitag in Japan beginnt. Neben den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte wird es auch zahlreiche Einzelgespräche von großer Bedeutung geben.



Für den Erfolg des Treffens wird entscheidend sein, ob man sich bei den Themen Klimaschutz und Freihandel auf gemeinsame Formulierungen im Abschluss-Kommunique einigen kann.