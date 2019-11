Doch auch mit seinen Formularen hat von Renz letztlich keine Handhabe, was die Käufer mit den NS-Devotionalien machen. "Aber ich habe die Handhabe, was ich in die Auktion nehme", sagt von Renz. "Da muss man sensibel sein, einen Judenstern oder sowas würde ich nie nehmen." Einmal sei ihm sogar Geld aus Konzentrationslagern angeboten worden, auch das habe er abgelehnt. Es gehe ihm nur um die Militärhistorie, von der frühen Kaiserzeit bis heute.