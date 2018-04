Merck verkaufte sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Quelle: Arne Dedert/dpa

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten abgestoßen. Nachdem sich zuletzt Interessenten wie Nestle oder Reckitt Benckiser zurückzogen, geht die Sparte jetzt an Procter & Gamble (P&G).



Allerdings liegt der Verkaufspreis mit 3,4 Milliarden Euro unter den zuletzt kolportierten rund vier Milliarden Euro. Der US-Konsumgüterkonzern zahle in bar, teilte die Merck KGaA mit. Das Geld solle vor allem in den Schuldenabbau fließen.