Passantin mit Einkaufstüten aus Plastik. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Plastiktüte an der Ladenkasse wird mehr und mehr zum Auslaufmodell. Pro Kopf verwendeten die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr noch 24 Tüten. Das waren fünf weniger als im Jahr zuvor, ermittelte die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung.



Damit ging die Gesamtzahl der verbrauchten Plastiktüten um etwa ein Fünftel auf zwei Milliarden zurück. 2016 lag der Verbrauch noch bei 45 Tüten pro Kopf. Viele Händler geben mittlerweile Plastiktüten nicht mehr umsonst an Kunden aus.