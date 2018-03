Donald Trump kritisiert Deutschland wegen seiner Handelspolitik. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland wegen seiner Handels- und Verteidigungspolitik hart kritisiert. Trump sagte in Washington die USA seien in Handel und Verteidigung "über die Jahre enorm ausgenutzt" worden.



In diesem Zusammenhang nannte Trump Deutschland und die aus seiner Ansicht zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben. Die USA gäben einen höheren Anteil ihres BIP für die Verteidigung aus. Das sei "nicht fair". Handel und Militär gingen "bis zu einem gewissen Grad Hand in Hand".