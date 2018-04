Peter Altmaier (CDU) fliegt zu Handelsgesprächen in die USA. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium fliegt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von Sonntag bis Dienstag zu Gesprächen nach Washington. Geplant sind Gespräche mit hochrangigen Regierungsvertretern.



Die Bundesregierung und die Europäische Union wollen in Verhandlungen versuchen, die angekündigten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte doch noch zu verhindern. Die Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium treten am 23. März in Kraft.