Die Europäische Union und Japan haben am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Tokio ihr seit Jahren ausgehandeltes Freihandelsabkommen Economic Partnership Agreement (EPA) unterzeichnet. Das in der Öffentlichkeit auch Jefta genannte Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten und 99 Prozent aller Zölle zwischen den beiden Wirtschaftsräumen beseitigen.



Durch das Abkommen werden für japanische Konsumenten unter anderem die Preise für europäische Weine und Schweinefleisch sinken. In Europa werden Maschinenkomponenten, Tee und Fisch günstiger. Beide Seiten loben den Pakt, der ein Drittel der weltweiten Wirtschaft und mehr als 600 Millionen Menschen betrifft.



Abgesehen von Japan gibt es in Asien noch weitere interessante Gesprächspartner für die EU: Die Kommission sieht in Asien aufgrund einer wachsenden Mittelschicht und einer zunehmenden Nachfrage an höherwertigen Produkten große Chancen für europäische Exporteure. Verhandlungen liefen zuletzt etwa mit Malaysia, Indonesien, Thailand und den Philippinen.