Theresa May vor Downing Street 10. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will mit US-Präsident Donald Trump über Handelsfragen sprechen. Dabei soll es sowohl um ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA nach dem Brexit gehen, als auch um die Strafzölle, die der US-Präsident gegen die EU verhängt hat. Sie freue sich auf "positive Diskussionen" mit Trump.



Trump trifft am Donnerstag in Großbritannien ein, wo er sich mit Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. trifft.