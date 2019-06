Wenn es der US-Regierung um eine sachgerechte und wirtschaftspolitische Lösung ginge, stünde die EU mittlerweile bereit. Die Erkenntnis, dass ein Freihandelsabkommen viele politische Konflikte hätte vermeiden oder entschärfen können, dämmert inzwischen auch den Gegnern der ehemaligen Vorschläge, die in Europa doch so hartnäckig bekämpft wurden ("Chlor-Hühnchen"). Nun wünscht man sich in der EU, das Freihandelsabkommen wäre damals angenommen worden. Was aber auch nicht bedeuten würde, dass man sich dann heute auf dessen Einhaltung hätte verlassen können. London jedenfalls wurde vom früheren US-Präsidenten Obama mitgeteilt, dass es sich in Sachen eines eigenen Handelsabkommens - außerhalb der EU - in der Schlange bitte hinten anstellen möge. Trump tut so, als befördere er die Briten schwunghaft an die Spitze und schlage der EU ein Schnippchen. Wenn man sich die bisherige Bilanz der amerikanischen auswärtigen Wirtschaftspolitik so ansieht, wäre man dann aber vielleicht doch lieber ganz hinten.