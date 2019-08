Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Christian Hartmann/POOL Reuters/dpa

Die USA und China werden laut US-Präsident Donald Trump "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelskrieg aufnehmen. Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels im französischen Biarritz.



Chinas Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert. Es gebe "sehr produktive" Gespräche. Zuvor hatte bereits Chinas Vizepremier Liu He erklärt, man sei "gewillt, die Probleme durch Beratungen und Kooperationen mit einer ruhigen Haltung zu lösen".