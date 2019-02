US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Eine US-Delegation mit Finanzminister Steven Mnuchin an der Spitze wird am 14. Februar zu zweitägigen Gesprächen nach Peking reisen. Das kündigte das Weiße Haus an. Ziel ist es, den Handelskonflikt mit China beizulegen.



Die Präsidenten der beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Donald Trump und Xi Jinping, hatten sich Anfang Dezember vergangenen Jahres auf eine Frist von 90 Tagen geeinigt. Innerhalb dieser Frist soll es nicht zu weiteren Zöllen kommen. Die Frist endet am 1. März.