BDI-Präsident Dieter Kempf.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) Dieter Kempf fordert mehr Anstrengungen im Handelskonflikt zwischen den USA und der EU. Kempf sagte, die Industrie erwarte von den USA und der Europäischen Union deutlich mehr Elan für Verhandlungen in transatlantischen Wirtschaftsfragen.



Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Davos seien ein "ermutigendes Signal". Ein Abkommen wäre gut für den Wohlstand in Europa und in den USA.