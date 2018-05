Ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Ross brachte keinen Durchbruch. "Es ist jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen", teilte eine Sprecherin von Malmström nach dem Treffen in Paris mit. Deutschland und Frankreich kündigten eine geschlossene Antwort Europas auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump an. Kurz vor der US-Entscheidung über Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer leidenschaftlichen Rede vor Handelskriegen gewarnt.