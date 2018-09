Was also treibt Donald Trump dazu, den Handelsstreit mit China und anderen Nationen und Regionen derartig auf die Spitze zu treiben? Folgt man der Argumentation Trumps, ist es sein Sinn für Gerechtigkeit, den quasi alle anderen Länder auf eine harte Probe stellen. In der Tat hat er in manchen Punkten erst einmal Recht: Zölle auf Autos aus den USA sind in Europa höher als umgekehrt. Und das Handelsbilanzdefizit der USA ist enorm: Auf 566 Milliarden Dollar belief es sich im vergangenen Jahr. Der Großteil davon geht auf das Konto Chinas, allerdings hat auch die Europäische Union, angeführt von Deutschland, einen erheblichen Beitrag dazu geleistet: Auf über 150 Milliarden Dollar belief sich der Überschuss im vergangenen Jahr.