EZB-Studie warnt vor Eskalation der Handelskonflikte. Archivbild

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vor einer Verschärfung der Handelskonflikte gewarnt. Modelle zeigten, dass die mittelfristigen unmittelbaren Folgen einer Eskalation gravierend wären, hieß es in einer Studie der Notenbank.



Die negativen Auswirkungen könnten durch erhöhten Stress an den Finanzmärkten und einen Verlust an Vertrauen verstärkt werden. Ein EZB-Modell zeigt, dass die USA durch eine Eskalation des Konfliktes stärker getroffen sein könnten als beispielsweise die Eurozone.