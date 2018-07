Die Führung in Peking hat die Einführung massiver Strafzölle seitens der USA scharf kritisiert: Washington beginne damit den "größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte". Der Außenamtssprecher bekräftigte am Freitag, dies sei "das Letzte, was wir uns wünschen". In einem Handelskrieg gewinne niemand.