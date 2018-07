Große Trommeln, auf denen meterweise Schweißdraht aufgerollt wurde, stehen nebeneinander in der Lagerhalle einer chinesischen Firma in Tianjin. In Folie verpackt warten die Waren darauf, zu den Kunden gebracht zu werden. Doch die bleiben aus. Die von den USA erhobenen Strafzölle auf Stahl haben die Preise des in China produzierten Schweißdrahts so dermaßen in die Höhe getrieben, dass die amerikanischen Kunden ihn sich nicht mehr leisten können. US-Präsident Donald Trump hatte die Strafzölle Anfang März auf Aluminium und Stahl angeordnet und damit in erster Linie auf China gezielt.