Ein Flugzeug einer chinesischen Airline. Symbolbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA hat China eine Reisewarnung ausgegeben. Es komme in den USA immer wieder zu Schießereien, Raubüberfällen und Diebstahl, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums für Tourismus und Kultur.



In einer separaten Warnung des Außenministeriums hieß es, dass Chinesen in letzter Zeit zunehmend von US-Behörden bei der Einreise "belästigt" worden seien. China hatte Reisende bereits im vergangenen Sommer vor Gewalttaten in den USA gewarnt.