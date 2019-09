Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Peking ihre Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China geäußert. Zum Auftakt ihres dreitägigen China-Besuchs wies Merkel in einem Gespräch mit Regierungschef Li Keqiang darauf hin, dass sich der Konflikt auch auf andere Staaten auswirke.



Merkels Besuch wird auch von den Unruhen in Hongkong überschattet. Opposition und Menschenrechtsgruppen forderten von ihr, klar Stellung zu den Vorgängen in Hongkong zu beziehen.