Für China ist dies in Zeiten des Handelsstreits mit den USA der erste Erfolg dieser Art bei der WTO. Allerdings ist die Klage fast sechs Jahre alt und hat für China auch symbolischen Wert - in der Sache aber nichts mit dem aktuellen Handelskonflikt zu tun, in dem sich China und die USA ohne Erlaubnis der WTO mit Zöllen auf Waren im Wert von jeweils mehreren Hundert Milliarden Dollar belegt haben.