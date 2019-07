Liu He (l), Robert Lighthizer (M) und Steven Mnuchin. Archivbild

Die USA und China haben neue Verhandlungen vorbereitet, um nach einer Lösung für ihren Handelskrieg zu suchen. Die Unterhändler beider Seiten telefonierten am Dienstagabend, berichtete die Agentur Xinhua. Zuvor hatten sich US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping auf eine Wiederaufnahme der Gespräche am Rande des G20-Gipfels in Japan geeinigt.



An dem Gespräch hätten Chinas Vizepremier Liu He, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teilgenommen.