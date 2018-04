Auf Sojabohnen, Flugzeuge, Autos, Rindfleisch und andere importierte Produkte etwa aus der Chemie- und Flugzeugindustrie würden Strafzölle in Höhe von 25 Prozent erhoben, teilte das Handelsministerium in Peking am Mittwoch mit. Es listete insgesamt 106 Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar (40,6 Milliarden Euro) auf.