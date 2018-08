Container am Containerterminal im chinesischen Guangzhou. Quelle: Ao Shiji/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Die USA haben im eskalierenden Handelsstreit mit China weitere Strafzölle im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Etroffenen sind etwa Kunststofferzeugnisse, Agrarprodukte und Eisenbahnwaggons.



Peking reagierte prompt und aktiviert umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe. Zudem will China die Welthandelsorganisation (WTO) über die Verstöße der USA informieren. Bereits Anfang Juli hatten sich beide Seiten mit Zöllen im Wert von jeweils etwa 34 Milliarden Dollar überzogen.