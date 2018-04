China hatte die Erhebung von Strafzöllen angekündigt. Quelle: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Im Handelsstreit mit China zeigt sich das Weiße Haus verhandlungsbereit. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte auf die Frage, ob die Zölle letztlich gar nicht in Kraft treten könnten: "Ja, das ist möglich."



Kudlows überraschende Einlassungen folgten auf Chinas Ankündigung, Strafzölle der USA mit Zöllen im identischen Wert zu vergelten. China will dabei auch den ländlichen Raum in den USA treffen, wo Trump besonders beliebt ist.