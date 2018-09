Der Handelskrieg eskaliert also. Zumal China für den Fall weiterer Strafzölle der USA auf chinesische Waren nach einem Bericht des "Wall Street Journal" angekündigt hat, der geplanten nächsten Verhandlungsrunde fernzubleiben. Der eskalierende Handelskrieg hat auch Anleger an den Börsen vorsichtig agieren lassen. An der New Yorker Wall Street haben die Aktienkurse am Montag ebenso nachgegeben wie zuvor an der Börse in Frankfurt. In Shanghai rutschte die chinesische Leitbörse auf den tiefsten Stand seit vier Jahren.