Donald Trump, Präsident der USA, in Osaka.

Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

US-Präsident Donald Trump will vorerst keine neuen Sonderzölle auf Importe aus China erheben. Auf einer Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka bestätigte Trump entsprechende Angaben der chinesischen Seite.



Trump will zudem Lieferungen von US-Unternehmen an den chinesischen Telekomriesen Huawei wieder zulassen. Er habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zugesagt, dass technologische Produkte weiterhin an Huawei verkauft werden dürften, sagte Trump.