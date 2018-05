US-Finanzminister Mnuchin ist zu Handelsgesprächen in China. Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Die USA und China loten auf Spitzenebene eine Lösung im Handelskonflikt aus. Eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin ist zu Gesprächen in Peking eingetroffen. Die Gruppe, der unter anderem auch Handelsminister Wilbur Ross angehört, trifft unter anderem Vizepremier Liu He.



Der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatte sich hochgeschaukelt, nachdem die USA mit Strafzöllen im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar drohten. China kündigte Gegenmaßnahmen an.