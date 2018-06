Container-Terminal von Guangzhou, China. Archivbild Quelle: Ao Shiji/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Im Handelsstreit mit den USA hat China seinen Fahrplan für Vergeltungszölle konkretisiert. Genau wie die USA will China mit der Umsetzung der Zölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar am 6. Juli beginnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.



Zunächst seien zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf 545 Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar geplant. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Strafzölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar gegen China verkündet.