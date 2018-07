Der Handelsstreit wird weltweit mit Sorge verfolgt. Archivbild Quelle: Ben Margot/AP/dpa

Im Handelsstreit mit den USA will sich China nicht "Drohungen und Erpressung" beugen. Einen Tag vor Inkrafttreten von Zöllen der USA auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar kündigte Pekings Zollverwaltung an, dass Gegenmaßnahmen auf US-Einfuhren "sofort nach den neuen US-Zöllen" umgesetzt werden, wie die Agentur Xinhua berichtete.



Als Reaktion auf Chinas Vergeltung droht US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importe.