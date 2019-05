In einem chinesischen Hafen stehen Container. Archivbild

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Im Handelskrieg zwischen den USA und China erwägt Peking eine Absage der für Mittwoch in Washington geplanten Handelsgespräche. "China sollte nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln", zitierte das "Wall Street Journal" eine Quelle, die über die Lage unterrichtet worden sei.



Eine Entscheidung, die Verhandlungen fortzusetzen, sei in Peking noch nicht getroffen worden. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, die Einfuhrzölle für China von bisher zehn auf 25 Prozent zu erhöhen.