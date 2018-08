EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker freut sich auf Trump. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Im Handelsstreit mit den USA will EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Washington mit Fakten überzeugen. "Es geht nicht um Falschnachrichten, es geht um objektive Fakten", sagte Juncker in Brüssel.



Für kommenden Mittwoch ist ein Treffen zwischen Juncker und Trump in Washington geplant. Schwerpunkt der Gespräche soll die Frage sein, wie sich transatlantische Handelsbeziehungen verbessern lassen. "Ich fahre dahin heiter und gelassen", so Juncker.