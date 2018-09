Trump gibt im Handelsstreit mit China nicht nach. Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

China könnte im Falle neuer US-Zölle den geplanten Verhandlungen über den Handelsstreit fernbleiben. Man werde nicht "mit einer Waffe am Kopf" Gespräche führen, zitierte das "Wall Street Journal" chinesische Regierungskreise. Berater der Regierung in Peking hätten vorgeschlagen, Druck auf die Lieferketten von US-Firmen auszuüben.



US-Präsident Donald Trump könnte laut Medien am Montag neue Zölle ankündigen. Allerdings hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin auch Gespräche mit China vorgeschlagen.