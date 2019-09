Merkel und Xi Jinping bei einem Treffen im Jahr 2018. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Überschattet vom Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den Unruhen in Hongkong reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute nach China. Sie führt am Freitag Gespräche mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang sowie am Abend mit Staatspräsident Xi Jinping.



Merkel wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Ein Treffen der Kanzlerin mit Anführern der Proteste in Hongkong ist nicht geplant. Die Aktivisten hatten darum gebeten. Die FDP forderte Merkel auf, zur Lage in Hongkong klar Stellung zu beziehen.