Demnach soll Lighthizer auch feststellen, welche Produkte aus der Volksrepublik für weitere Strafzölle infrage kommen könnten. Experten befürchteten neue Verwerfungen an den globalen Aktienmärkten, die sich nach einer Talfahrt in der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zuletzt etwas beruhigt hatten. An den Börsen in Asien waren auf die jüngsten Nachrichten aus den USA bereits Folgen zu spüren: Die Kursindizes Nikkei in Japan und Kospi in Südkorea notierten tiefer.