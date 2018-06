Trump geht mit seinen Maßnahmen gegen die nach seiner Ansicht unfairen Handelspraktiken Chinas vor. In der Tat macht es die Regierung in Peking ausländischen Unternehmen schwer, in dem Land Fuß zu fassen. Sie verfolgt die Strategie "Made in China 2025". Ziel ist es, chinesische Firmen aufzubauen, die global in Schlüsselindustrien der Zukunft konkurrieren können.