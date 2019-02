Es geht also voran, aber nur mühsam. Dabei sollte beiden Seiten eigentlich an einem Fortschritt gelegen sein. "China stand vielleicht etwas mehr unter Druck als die USA", resümiert Robert Besch, Volkswirt der Dekabank. Denn zum einen haben sich in den vergangenen Monaten schon recht deutliche Bremsspuren in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes gezeigt. Die Wirtschaft tut sich immer schwerer damit, ein geplantes Wachstum zwischen 6 und 6,5 Prozent zu erreichen. Das versuche die chinesische Regierung deshalb mit einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik, sagt Jörn Quitzau, Volkswirt der Berenberg Bank. Doch das falle der Regierung immer schwerer.



Doch auch die Amerikaner stehen unter Druck, vor allem nach dem Shutdown im Haushaltsstreit. Denn der hat nicht nur die Wirtschaft geschwächt, sondern vor allem den Ruf des amerikanischen Präsidenten Donald Trump beschädigt. Er benötigt zudem dringend wieder vorzeigbare Erfolge, die ihm eine bessere Ausgangsposition für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr verschaffen. Deshalb dürfte es kaum Zufall gewesen sein, dass die USA kurz vor Beginn der Gespräche mit den Chinesen Anklage gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei erhoben.