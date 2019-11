Mildner: Es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Vor allem ist Deutschland viel stärker in den internationalen Handel eingebunden. Exporte und Importe ergeben zusammen 87 Prozent des deutschen BIP, in den USA beträgt diese Quote nur 27 Prozent. Dies bedeutet, dass Deutschland sehr viel stärker betroffen ist, wenn Zölle und andere Handelsschranken aufgebaut werden. Die Zölle zwischen China und den USA treffen deutsche Unternehmen direkt, wenn sie in einem der Märkte produzieren und entweder in den anderen Markt exportieren oder von dort Komponenten beziehen.