Der Handelsverband Spielwaren bewertet den Umsatz 2018 positiv.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild dpa-Zentralbild/dpa

Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr laut Handelsverband Spielwaren (BVS) wieder mehr Geld für Spielzeug ausgegeben. Insgesamt summierten sich die Ausgaben der Bundesbürger für Lego, Playmobil und Co. 2018 nach Angaben des BVS auf 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro, erklärte BVS-Geschäftsführer Steffen Kahnt in Köln.



Diese liege leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Branche gehe deshalb auch zuversichtlich ins Jahr 2019. Genaue Zahlen für 2018 soll es im März geben.