Doch Bockhahn tut, was er kann. Denn in Mecklenburg-Vorpommern leben die meisten übergewichtigen Kinder Deutschlands. Oft in den ärmeren Vierteln. Billige Ernährung gehört zu den Hauptursachen. Bundesweit ist jedes sechste Kind zu dick. Mit schlimmen Folgen. Im Alter drohen Krankheiten wie Diabetes oder Herzinfarkt. Seit kurzem bieten alle Schulen in Rostock das gleiche Essen an: fettarm, wenig Zucker, regionale Produkte. Anders als in Finnland müssen die Schüler dafür zwar zahlen, knapp vier Euro, aber immerhin gibt es ein gesundes Angebot.