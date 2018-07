Die Eurobike findet in Friedrichshafen am Bodensee statt. Quelle: Felix Kästle/dpa

Die Hersteller von Fahrrädern mit Elektroantrieb setzen auf zusätzliche E-Bike-Kunden in Handwerk und Dienstleistungen. Lastenräder mit E-Antrieb - sogenannte Cargobikes - dürften weiter an Bedeutung gewinnen, hieß es vor der Fachmesse Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee.



Es gebe demnach fast alle Arten von Rädern auch in einer Version mit E-Motor. Die Hersteller zielen darauf ab, dass bald Pizza ebenso per Rad geliefert wird wie Material des Handwerkers bei einem Auftrag in der Stadt.