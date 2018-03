Verstörend hinzu kommt die Tatsache, dass in der US-Stahlindustrie zwar rund 140.000 Menschen arbeiten, in der stahlverarbeitenden Industrie aber fast 50 Mal so viele – 6,5 Millionen. Während die einen Arbeitsplätze durch pure Abschottung kaum gerettet werden dürften, geraten zig andere in Gefahr, sollten Unternehmen aufgrund der steigenden Stahlpreise Teile der Produktion ins Ausland verlegen. Argumente und Fakten, die Trump nicht zu interessieren scheinen. Sein Wirtschaftsberater im Weißen Haus Gary Cohn hat entnervt gekündigt und in Europa herrscht große Verunsicherung.