Doch das Werben um die weniger werdenden gut ausgebildeten Jugendlichen hat nicht immer Erfolg. In einigen Bezirken der Handwerkskammer geben mehr als die Hälfte der Betriebe an, aktiv nach neuen Mitarbeitern zu suchen - und dass sie trotz starker Bemühungen kein geeignetes Personal finden. Dem Wachstum der rund eine Millionen Handwerksbetriebe setzt das mittlerweile deutliche Grenzen.



Deswegen fordert der Handwerksverband Unterstützung von der Regierung in Berlin. "Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie den im Koalitionsvertrag verankerten Berufsbildungspakt umsetzt und den Versprechen einer Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung endlich Taten folgen lässt", sagt Wollseifer. "Nur so kann die berufliche Ausbildung wieder an Attraktivität gewinnen."