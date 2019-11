Radon entsteht im Erdreich. Archivbild

Viele Deutsche wissen nicht, was die wichtigsten Quellen für Strahlung im Alltag sind und was für sie gefährlich sein könnte. Laut einer Umfrage des Bundesamts für Strahlenschutz sind 73,9 Prozent wegen radioaktiver Strahlung durch Kernkraftwerke beunruhigt. Es folgen Mobilfunk-Masten (51,4 Prozent) und Handys (51 Prozent).



Nur knapp 23 Prozent sorgen sich über Radon in der Umwelt - obwohl es die größte Quelle für die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung ist.