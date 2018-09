"Ablenkung" ist zwar keine Unfallursache, die in Deutschland statistisch erfasst wird. "Mehr als die Hälfte der Verkehrsunfälle stehen laut internationalen Studien im Zusammenhang mit Ablenkung am Steuer", sagt aber Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), als Vorsitzender der Innenministerkonferenz Schirmherr der Aktion.



Und es geht nicht immer nur um Unfälle: Autofahrer, die am Steuer Nachrichten beantworten oder eine neue Playlist suchen, provozieren grundsätzlich unnötig gefährliche Situationen. Sie fahren langsamer, in Schlangenlinien, auf mehreren Spuren - und haben eine verlangsamte Reaktionszeit, wenn etwas Unerwartetes passiert. Schon wer mit Tempo 50 eine Sekunde lang abgelenkt ist, legt 14 Meter im Blindflug zurück. Bei Tempo 80 sind es bereits 22 Meter.