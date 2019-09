MediaMarkt startet Test mit Handy-Automaten. Archivbild

Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Deutschen kaufen jedes Jahr gut 22 Millionen neue Smartphones. Viele ausgediente Altgeräte geraten in Schubladen und Schränken in Vergessenheit. Im Internet bieten Ankäufer mitunter gutes Geld dafür - nun bietet die Elektrohandelskette MediaMarkt den Ankauf per Automat an.



Das funktioniert so einfach wie die Rückgabe der Pfandflasche im Supermarkt: Das alte Mobiltelefon im Automaten anstecken, bewerten lassen und den Gegenwert sofort als Einkaufsgutschein mitnehmen.