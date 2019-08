Startbildschirm der PayPal App im Supermarkt. Symbolbild

Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Die Verbraucher in Deutschland rücken immer schneller von ihrer einstigen Vorliebe für das Bargeld ab. Einzelhandel und Bezahlbranche erwarten für die nächsten Jahre eine rasche Verbreitung digitaler Zahlverfahren - vor allem über das Handy.



Zahlungen per Karte sind in Deutschland schon lange verbreitet, doch bei mobilen Bezahl-Apps waren die Bewohner der Bundesrepublik bislang zögerlich. Doch das Bild ändert sich rapide, wie die Daten der Bundesbank zeigen.