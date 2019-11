Insbesondere bei O2 gibt es noch viele schlecht versorgte Landstriche. In fünf Wochen müssen 98 Prozent der Haushalte mit LTE versorgt sein - alle drei erklären gegenüber dem ZDF: "Wir schaffen das." O2 ergänzt zudem, man habe in diesem Jahr 7.000 LTE-Sender aufgebaut, so viele wie kein anderer, und stehe im engen Austausch mit der Bundesnetzagentur.



Die Behörde überprüft ab Januar, ob die Vorgaben erfüllt sind. Ist das nicht der Fall, so Sprecher Wulff, könne man zwar Strafen verhängen, aber das sei nicht das Ziel der Bundesnetzagentur: "Uns ist an möglichst gut ausgebauten Netzen gelegen, nicht an Strafen."