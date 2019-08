... wurde am 25. Februar 1929 als Hana Sikorska geboren. Als Grundschülerin trug sie Zeitschriften und Meldungen aus. Am 1. August 1944 trat sie als "Hanka" dem Warschauer Aufstand bei. Sie war Krankenschwester und kämpfte hauptsächlich in Mokotów. Am Aufstand nahm sie bis zum Ende teil. Sie verließ das zerstörte Warschau mit den Verletzten. Über das Durchgangslager in Pruszków gelangte sie später mit der Eisenbahn in das Lager in Skierniewice. 2015 bekam sie von Bundespräsident Joachim Gauck den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Bildquelle: ZDF